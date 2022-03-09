Tansu Çiller'den Antalya'daki kritik 3'lü zirveye ilişkin açıklama

Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada "10 Mart Perşembe günü Antalya’da gerçekleşecek Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinin savaşın bitirilmesi yönünde hayırlı bir sonuca vesile olmasını diliyorum." dedi.

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Eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller, 14. gününe giren Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ukrayna’da yaşanan savaş bütün dünya için çeşitli olumsuz durumlara ve sonuçlara yol açan bir süreci başlatmıştır. İkinci haftasını tamamlamak üzere olan savaşın bir an önce sonuçlandırılıp kalıcı bir barışın sağlanması hepimizin arzusudur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncü girişimleri çerçevesinde ve Dışişleri Bakanımızın temaslarına bağlı olarak 10 Mart Perşembe günü Antalya’da gerçekleşecek Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesinin savaşın bitirilmesi yönünde hayırlı bir sonuca vesile olmasını diliyorum."