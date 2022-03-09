Kütahya'da yarın okullar tatil mi valilik 10 Mart tatil açıklaması

Kütahya'da son 35 yılın en yoğun kar yağışı başlıyor, meteoroloji son haberi durumu.Yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışı 3 gün sürecek. Şimdi gözler kar tatili haberi için illerin valiliklerine çevrildi. Peki yarın yani 10 Mart'ta Kütahya'da okullar tatil mi, Kütahya Valiliği kar tatili haberi geldi mi?

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KÜTAHYA'da yarın, 10 Mart Perşembe günü okullar tatil mi sorusu şimdiden gündem oldu. Meteoroloji günler öncesinden son 35 yılın en yoğun kar yağışının başlayacağını duyurdu. Yurt genelinde etkili olacak kar yağışına Sibirya'dan gelen soğuklar da eklenecek. Şimdi gözler illerin valiliklerine çevrildi. Peki yarın, 10 Mart Perşembe günü Kütahya'da okullar tatil olacak mı? Kütahya Valiliği kar tatili haberi henüz gelmedi. Resmi tatil açıklamasının bu akşam açıklanması bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olacak son 35 yılın en yoğun kar yağışının yarın sabah saatlerinde önce yüksek kesimlerde ardından da tüm Kütahya'da etkili olması bekleniyor.

Kütahya'da 10 Mart Perşembe kar tatili açıklaması için gözler Kütahya Valiliği'ne çevrildi.

Kütahya Valiliği, henüz okulların tatili ile ilgili açıklamada bulunmadı. Kütahya'da beklenen yoğun kar yağışının, yarın başlamadı bekleniyor.

Kütahya Valiliği kar yağışı sebebiyle kar tatili ile ilgili açıklama yaparsa haberimizde güncellenecektir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın'ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklık 5 derede düşüyor: İç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimler ile yarın zamanla kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerde kar yağışı uyarısı: Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya, Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.