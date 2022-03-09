Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akaryakıt artışları için açıklama Ruslar'a yapılanlar için tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Akaryakıt fiyatlarının ve gıda emtialarındaki artışın mercek altında olduğunu ve enflasyonu tetiklediğini söyleyen Erdoğan beşinci sondaj gemisinin görevlendirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonucu Rus halkına, sanatçılarına, edebiyatına yapılanlar için "cadı avı" benzetmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasına muhalefet partilerinin altılı buluşma olarak bir araya geldiği 28 Şubat toplantısını eleştirerek başladı. Erdoğan "Cumhurbaşkanı adayları bile belli değil ama başbakanlık pazarlığına girdiler. Bunun adı 28 Şubat ittifakıdır" diyerek eleştirdi.

Akaryakıt ve gıda fiyatlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel piyasalardaki artışa da dikkat çekerek enflasyonun küresel bir sorun olduğunun altını çizerek "Yakından takip ediyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı operasyonlar sonrası yaptırımların yanı sıra Rus edebiyatının sanatının da hedefe alınmasına "Böyle saçmalık olur mu?" diye tepki gösteren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Rus halkına, sanatçılarına, edebiyatına yönelik cadı avını andıran uygulamaları kabul etmiyoruz. Hale bak, Almanya'da filarmoni orkestrası şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriyorlar, böyle saçmalık olur mu? Faşist uygulamalar yeni mağduriyetler oluşturup Ukrayna'nın meşru mücadelesine gölge düşürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı konuşmasından satır başları:

CHP peşine taktığı, bir kısmının ismini bile zikretmediği partilerle 28 Şubat ittifakı kurdu. Güya seçimi kazanarak ülkenin yönetimini değiştirip, bölgesel krizlerden kurtaracak. Daha masada hangi sırada oturacaklarına, koridorda hangi sırada yürüyeceklerine karar veremeyenlerin nasıl adım atacaklarını merak ediyoruz.

Sınır ötesi harekatları ve terörle mücadeleyi bitireceklerini, bulunduğumuz her yerden çekileceklerini, ekonomiyi IMF'ye teslim edeceklerini, savunma sanayinin kritik projelerinin kapısına kilit vuracaklarını, s400'leri geri verip SİHA'ları silahsızlandıracaklarını velhasıl ülkemizi yeniden 90'lı yılların sefaletine tek parti dönemine döndüreceklerini anlıyoruz.

Enflasyon tüm dünyada sorun

Fiyat artışının ve enflasyonun tüm dünyada sorun olduğu açıktır, yine de son 10 yılın en yüksek büyüme oranına ulaştık.Hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız. Türkiye üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı gücünü ispatlamıştır. Salgın döneminde en hızlı toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biri olduk. Rusya Ukrayna gelişmeleri emtiaları arttırmış enflasyona yansımaları olmuştur. Vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için adım atıyoruz, atacağız.

Akaryakıttaki artışları takip ediyoruz Akaryakıttaki artışları yakından takip ediyoruz. Sondaj gemilerimizi 5'e çıkarıyoruz. Sıfır kilometre 4. sondaj gemimizi alıyoruz.

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları mercek altına aldık. Finansal istikrarı sağlamak için tedbirler aldık. Kur korumalı mevduat ve katılma hesabına vatandaşımız ilgi gösterdi ve döviz kurundaki oynaklığı giderdik.

Ülkemizin içinde yer aldığı bölge son 11 yıldır sancılı zamanlar geçiriyor. Komşumuz Suriye'de bir milyon insanın hayatına mal olar 12 milyon insanın göç etmesine devam eden kriz devam ediyor. Kimlerin aktör olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Yemen'deki iç savaş başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere savunmasız insanları etkiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanında kan çatışma hakimdir. Geçenlerde ekranda izlemişsinizdir ağlayan annesinin gözyaşlarını yalayan bir çocuk. Biz barışın çocuklarını yeniden ihya etmeliyiz. İnsanlık adına yüz karası tablo karşısında görevi güvenlik olan kuruluşlar kıllarını kıpırdatmıyor. Merak ediyorum nerede bu dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler? Herhangi bir insani destek yok.

Katliamları engelleyecek, çatışmaların önüne geçirecek hiçbir adım atılmadı. Çatışma bölgelerine bizim gibi komşu ülkeler ağır yükleri omuzlarken güya gelişmiş ülkeler kınama mesajları dışında zulme ses çıkarmadı.

Irkçılığın daniskası olan bakış açısı insanlık adına utanç vericidir. Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, edebiyatına, öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz. Almanya'da Filarmoni Orkestrası şefi Putin'in arkadaşı diye atılıyor. Dostoyevski eserleri yasak getiriliyor. Böyle saçmalık olur mu? Bunun tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yakan Hülagü'den ne farkı var? Bu asrın artık bu zamanında bunları görmek yaşamak gerçekten biz siyasetçileri kahrediyor. Faşist uygulamalar yeni mağduriyetler oluşturup Ukrayna'nın meşru mücadelesine gölge düşürüyor.