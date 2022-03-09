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Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza

Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 6 markete ceza

Şanlıurfa'da fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 6 markete cezai işlem yapıldı.

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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve İl Tarım ve Orman müdürlükleri, zabıta ve vergi denetim görevlilerinden oluşan ekipler, son 3 günde 228 markette denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin rafları ile depolarında incelemelerde bulundu, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerde, fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 6 markete cezai işlem uygulandı.

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