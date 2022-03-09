Ukrayna'daki Haber Global muhabirinin dünyası başına yıkıldı! Mehmet Altunışık: Kelimelerin anlamını yitirdiği noktadayım

Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık, savaşı izlemek için bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de annesinin ölüm haberini aldı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşı yerinden aktarmak için Kiev'de bulunan Haber Global muhabiri Mehmet Altunışık, annesinin ölüm haberini savaş ortamında aldı. Altunışık "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annemi kaybettim" dedi.



Gazeteci Altunışık sosyal medya hesabından annesini vefatına ilişkin "Kader bazen kötü zamanda, kötü yerde yakalıyor. Ukrayna Kiev'deyim. Annemin vefat haberini bu savaş ortamında aldım. Kelimelerin anlamını yitirdiği noktadayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayatımın ilk kadınını annemi kaybettim. Babama selam söyle, mekanın cennet olsun Annem." açıklamasını yaptı. Mehmet Altunışık daha önce de Tunus, Mısır, Libya, Lübnan, Suriye ve Irak'ta çatışma bölgelerinde gazetecilik yaptı.