Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ne hakareti ya' diye eleştirdiği hakim ve savcıya inceleme başlatıldı

TOKAT'ta boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ, kısa süre tutuklu kalıp tahliye edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bu olaya tepki gösterdi. Bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında HSK'ya inceleme izni verdi.

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Tokat'ta yaşayan Özlem Ağ, yaşadığı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklandı. Tutuklanan koca, bir süre sonra serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o kararı alan hakim ve savcıları dün sert sözlerle eleştirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme izni verdi.

Erdoğan: Ne yargıya hakareti ya?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Külliye'de kadın muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan, Tokat'taki o olayı hatırlatarak, "Ey Hakim sen nasıl olur da bu adamı serbest bırakırsın. Sonra da yargıya hakaret. Ne yargıya hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerinden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim" dedi.

Hakim ve savcı için müfettiş görevlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra boşanma aşamasındaki eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ'ı aradı. Tüm bunların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili harekete geçti. Bakan Bozdağ, HSK'ye, zanlının tahliyesini talep eden savcı ve tahliyesine hükmeden hakim hakkında inceleme yapılması izni verdi. Bu kapsamda müfettiş görevlendirilmesinin ardından, hakim ve savcının kusurunun olup olmadığı araştırılacak.

Ne olmuştu?

Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, olayın ardından uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.