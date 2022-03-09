Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan doktorlarla ilgili açıklama! 'Haklarını en iyi Cumhurbaşkanımız verir'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorlara yönelik düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Haklarını en iyi teslim edecek olan Cumhurbaşkanımızdır" diyen Bakan Koca, çalışmalarda önemli bir mesafe katedildiğini ve son noktaya gelindiğini belirtti.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık personelinin özlük haklarına yönelik düzenleme konusundaki soru üzerine Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini ifade ettiğini söyledi.
Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kendisini görevlendirdiğini aktaran Koca, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan doktorlar için ne demişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada, son günlerde devlet ve şehir hastanelerinde görevli doktorların istifa ederek özele ya da yurt dışına geçtikleri haberleriyle ilgili şunları söylemişti:
- 'Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar.' Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, maliyeti yüksek olan da sağlıktır.
- Gitmek isteyenlerin önünde hiçbir engel yok. Ama şimdi az para veriyormuşuz. En az alan 8-9 bin en yüksek alan 25 bin. Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış.
- Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak.