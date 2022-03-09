Konya'da operasyonda ele geçirildi! Cips kutusundan bakın ne çıktı

KONYA'da cips kutusuna gizlenmiş uyuşturucuyu piyasaya sürmek isteyen şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın kente uyuşturucu ulaştıracağı bilgisi üzerine harekete geçti. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi için operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada cips kutusuna gizlenmiş 770 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, aynı suçtan aranması olan ve hakkında 13 yıl 10 ay hapis cezası bulanan başka bir şüpheli de, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.