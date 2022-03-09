Kocaeli'de çöpe atılan malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorlar! Kadınların yaptıkları görenleri şaşırttı
KOCAELİ'de atık malzemeleri dekoratif aksesuar, kıyafet ve çanta gibi birbirinden güzel ürünlere dönüştüren kadınlar geri dönüşüme büyük katkı sağlıyor.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ev hanımları, yaptıkları el işi çalışmalarla hem atık malzemeleri hem de boş vakitlerini değerlendiriyor. Haftanın belirli günlerinde Gölcük Belediyesi Sanat Galerisinde bulunan atölyede bir araya gelen kadınlar, birbirinden güzel ürünler yapıyor.
Eskimiş, kullanılmayan ve çöpe atılan ürünleri; Amerikan servisi, çanta, etek, yelek ve bez bebek gibi çeşitli ürünlere dönüştüren kadınlar, geri dönüşüme de katkı sunuyor.
Ev hanımlarına eğitimi ise Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Sorumlusu ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olan Naz Camkıran (47) veriyor. 8 yıldır sanatçı Camkıran ile birlikte çalışan kadınlar, ekip ruhunu ürünlerine de yansıtıyor.
'Gölcük için ne yapabiliriz' fikriyle yola çıktıklarını söyleyen Camkıran, "Hediyelik eşya üretmeye karar verdik ve gönüllü ekip kurduk. 8 yıldır aynı ekiple beraber çalışıyoruz. 'Gölcük Nüzhetiye bebekleri dışında neleri canlı tutabiliriz?' diye konuştuk ve Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla buraya atandım. Burada sanat galerisi sorumlusu olarak çalışıyorum, aynı zamanda Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Bez Bebek Sanatçısı ve kültürel miras taşıyıcısıyım." dedi.