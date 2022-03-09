Kocaeli'de çöpe atılan malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorlar! Kadınların yaptıkları görenleri şaşırttı

'Gölcük için ne yapabiliriz' fikriyle yola çıktıklarını söyleyen Camkıran, "Hediyelik eşya üretmeye karar verdik ve gönüllü ekip kurduk. 8 yıldır aynı ekiple beraber çalışıyoruz. 'Gölcük Nüzhetiye bebekleri dışında neleri canlı tutabiliriz?' diye konuştuk ve Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatıyla buraya atandım. Burada sanat galerisi sorumlusu olarak çalışıyorum, aynı zamanda Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Bez Bebek Sanatçısı ve kültürel miras taşıyıcısıyım." dedi.