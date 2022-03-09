Omicron salgınında bu semptom hastanelere koşturuyor

Koronavirüs salgını yeni çıkan varyantlarla devam ederken semptomlar da değişiyor. Sırt ağrısı, Omicron dalgasından önce yaygın bir Covid-19 semptomu değildi. Ancak şimdi, sırt ağrısı şikâyetleri Covid’in habercisi haline geldi.

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Corona virüsü olanlarda sırt ağrısı sorunu her geçen gün daha da artıyor. Hastalar, ağrının böbrek taşı, âdet sancısı ya da kas spazmına benzer olduğunu belirtirken uzmanlar en çok karşılaşılan Covid belirtisinin nedenini araştırıyor.

Birleşik Krallık’ta pandemi boyunca her gün yüz binlerce insanın nasıl hissettiğini kaydetmek için kullanılan akıllı telefon uygulaması Zoe Covid Semptom Çalışması’na göre varyantın ilk 20 semptomu arasında sırt ağrısı yer alıyor. Çalışmanın baş araştırmacısı Tim Spector, Omicron’lu kişilerin yaklaşık yüzde 20’sinin sırt ağrısı bildirdiğini söylüyor. Ayrıca Spector da şubat ayında Covid-19 hastalığı sırasında sırt ağrısı yaşayanlardan.

Business Insider, sırt ağrılarını Omicron’a bağlayan iki kişiyle görüşerek hastalığın seyri ve semptoların nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bilgi aldı.

Nefes alamıyordum çok acım vardı

Cleveland, Ohio’da 29 yaşındaki Alaina Bartel, ocak ayında Covid-19 teşhisiyle yaklaşık aynı zamanda yaşadığı dayanılmaz sırt ağrısını anlattı: “İki yıl önce böbrek taşım vardı ve buna gerçekten çok benziyordu. Gerçekten nefes alamıyordum çünkü çok acım vardı.”

Bartel, acil servise gitmeyi düşündüğünü söyledi, ancak yoğun ağrı yaklaşık 15 dakika sonra düzeldi. Birkaç gün daha ağrı çekmeye devam ettiğini söyledi.

Adet döneminden bile ağır

Böbrek taşı sorunu yaşadığında çektiği acıya benzettiği sırt ağrısını yaşayan sadece Bartel de değil. Kaliforniya, Oakland’da 33 yaşındaki öğretmen Katie Ferrari de aralık ayında Covid-19 olmadan önce sırt ağrısı yaşadığını belirtiyor. Ferrari, bu hissi âdet döneminde yaşadığı kramplara benzetti: “Ama biraz daha yoğun.”

Noeleen Lynch ise sürekli ağrıları olduğu için şubat ayının başlarında yeniden sırt ağrısı ortaya çıktığında, bunun üzerinde fazla düşünmediğini anlatıyor. Biraz ağrı kesici alıp hayatına devam etmeye çalışsa da Lynch, sürekli bir kas spazmı gibi yaşadığı ağrının şiddetinin arttığını belirtiyor. İki gün sonra da Covid testinin pozitif olduğunu söylüyor.

Lynch, yorgunluk ve beyin sisi de dahil olmak üzere başka semptomlardan da etkilendiğini anlatıyor: “Korkunçtu. Hareketliliğimi gerçekten sınırladı.”

Yatağa girip çıkmakta ya da merdivenlerden inmekte zorlandığını söyleyen Lynch, 2 ve 4 yaşlarındaki küçük çocuklarını da kaldıramadığını ağrının şiddetinden hareket edemediğini anlatıyor.