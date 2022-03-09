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İBB 6 aydır ödemelerini yapmıyor! Özel Halk Otobüsü Şoförleri isyanda

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İBB 6 aydır ödemelerini yapmıyor! Özel Halk Otobüsü Şoförleri isyanda

Özel Halk Otobüsü Sahipleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alacakları olduğunu ifade ederek, “Ödemeleri alamadığımız için yakıt alamıyoruz. Mutlaka hak edişlerimizin düzenli olarak zamanında ödenmesi lazım. 6 aydır birike birike gelen bir rakam var” dedi.

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Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası üyeleri, yapılacak esnaf odası başkanlık seçimi öncesinde Fatih’te düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunları konuşuldu. Açıklamalarda bulunan Başkanı Göksel Ovacık, sektörün sıkıntılı günler geçirdiğini belirterek, “Savaştan dolayı ciddi şekilde ekonomik bir sıkıntı var. Yakıtlarımız bizim maliyetimizin yüzde ellisi. Girdilerimizin yüzde ellisi. Yüzde 300, yüzde 400 yakıtın artmasıyla beraber 6 liradan 22 liraya çıktı yakıtın litresi. Haliyle ciddi şekilde zorluk çekiyoruz. Yakıtlarımızın temininde de zorluk çekiyoruz. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerimiz var. İBB bildiğiniz gibi Ocak ayının 1’inde yolcu ücretlerine bir zam yapmıştı. Ama o zam tamamen eridi. Bu girdilerin yükselmesiyle beraber. Şimdi tekrar önümüzdeki günlerde İBB’den bir zam yapılmasını daha talep edeceğiz. Hem otobüsçüler, minibüsçüler ve taksiciler dahil. Onlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ayrıca yakıtların bu şekilde yükselmesiyle birlikte hükümetten de taleplerimiz var. Mutlaka mazotta ve yakıtta ÖTV ve KDV indirimi talep ediyoruz. Çünkü aşırı şekilde yükseldi. Aşırı şekilde bizi mağdur ediyor. Hükümetle ve bakanlıklarla görüşmeler yapılıyor. İnşallah bir çalışma olacağını ve bize yardımcı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“6 aydır birike birike gelen bir rakam var”
İBB yetkililerine seslenen Ovacık, “İBB bizim hak ediş ödemelerimizi tam olarak ödeyemiyor. Haliyle içeride bir biriken paramız var. Onun da ödenmesi anlamında çalışmalar yapıyoruz. Onun da bir an önce ödenmesi lazım. Ödemeleri alamadığımız için yakıt alamıyoruz, yakıtın çok yüksek olması dolayısıyla ödemeler güdük kaldı. Onun için mutlaka İBB yetkililerine de buradan seslenmiş olalım; mutlaka hak edişlerimizin düzenli olarak zamanında ödenmesi lazım. 6 aydır birike birike gelen bir rakam var. Bu rakamı da işte son Büyükşehir Meclisi’nden çıkan kararla 500 milyon borçlanma alındı. O borçlanmayı alarak ödeyeceklerini söylediler. Şu anda onun çalışmasını yapıyoruz. O şekilde çözüleceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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