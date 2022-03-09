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Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! Maç yasağı gelen 13 hakemden biri değildi

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı! Maç yasağı gelen 13 hakemden biri değildi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun sezon sonuna kadar maç yasağı getirdiği 13 hakem arasında olmayan Mete Kalkavan hakemliği bırakma kararı aldı. Tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

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Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Mete Kalkavan, MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından hakemliği bırakma kararı aldı. Hakemlikten istifa eden Kalkavan, istifasını MHK’ye sundu.

Kalkavan'ın istifaya gerekçe olarak, 13 hakemin MHK tarafından görevlerine sebepsiz yere son verilmesi olduğu belirtildi. 43 yaşındaki Mete Kalkavan, liste dışı bırakılmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

Kardeşinden flaş paylaşım

Hakemliği bırakma kararını ardından Mete Kalkavan'ın kardeşi Melis Kalkavan Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Melis Kalkavan Erdoğan Twitter hesabından, "İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

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