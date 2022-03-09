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DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı yakalandı

DEAŞ'ın sözde Irak Musul bölge komutanı yakalandı

. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Irak uyruklu 1 şahıs yakalandı.

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DEAŞ terör örgütünün sözde Irak Musul bölgesi komutanı Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde terör örgütlerine göz açtırmıyor. Yaptığı operasyonlar ile adından söz ettiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi


Yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde yakalanan şahsın Irak Musul bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde komutan olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu faaliyetleri ile ilgili olarak ise terör örgütünün yayın organlarında video görüntülerinin bulunduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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