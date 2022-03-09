CHP'li Engin Özkoç'tan AK Parti'ye ayçiçek yağı tepkisi CHP kadar başınıza taş düşsün

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili AK Parti'nin CHP'yi suçlamasına tepki gösterdi.

Abone ol

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ayçiçek yağı stoklarıyla ilgili AK Parti'nin CHP'yi suçlamasına tepki gösterdi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda kadınlarla ilgili araştırma komisyonu raporu görüşülürken, sivil toplum örgütlerine mensup kadınların, haklarını aramak için sokakta eylem yaptıklarını ifade etti.

Kadınların kimseyi rahatsız etmediklerini, sadece kendi taleplerini dile getirmeye çalıştıklarını belirten Özkoç, "Genel Kurulda kadın hakları görüşürken sokaktaki kadınlara gaz sıkılıyor, copla vuruluyordu. İşte AKP'nin ikiyüzlü politikası." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara, "Maaşlarınız asgari ücret seviyesine getirilecek, bunun için adım attık." dediğini aktaran Özkoç, Erdoğan'ın bunu söyleyeli aylar olduğunu ve bu konuyla ilgili TBMM'de herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

"CHP kadar başınıza taş düşsün"

AK Parti'yi göre Türkiye'de ne olursa olsun sorumlusunun CHP olduğunu belirten Özkoç, AK Parti'nin "ayçiçeği yağıyla ilgili stoklarının azaldığını CHP'nin ilan ettiğini" söylediğini dile getirdi. "Bizim böyle bir söylemimiz yok." diyen Özkoç, "Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin stoklarda en fazla mart ve nisana yetecek kadar ayçiçeği yağı bulunduğunu açıklamasından sonra kamuoyunun bundan haberi oldu. Şimdi siz diyorsunuz ki 'Ayçiçeği yağıyla ilgili bir sorun yok, sorun CHP.' CHP kadar başınıza taş düşsün. Cumhuriyet Halk Partisi, milletten yana, özgürlükten yana, üretimden yana, yoksulluğa karşı söylemlerini yapmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz şehitleri için toplanan paraların kasada durduğunun ifade edildiğini söyleyen Özkoç, "Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Arada 4 yıla yakın bir zaman geçmiş. Allah'tan korkmuyor musunuz? Neden milleti kandırarak, şehitler için topladığımız parayı şehit yakınlarına vermiyorsunuz da kasada tutuyorsunuz? O para şehit yakınlarının cebinde olması gerekiyor ki evlerini satmak zorunda kalmasınlar. Çocuklarının gözlerinin içine baka bilsinler ve desinler ki 'Bizim evladımız bu ülke için, bu millet için şehit oldu ama milletimiz bizim yanımızda durdu.'" diye konuştu.

"Dış faktörler belirsiz"

Tüm dünyada akaryakıt fiyatlarında artış olduğunu ancak Türkiye'ye bunun iki kat olarak yansıdığını belirten Özkoç, eylül ayından bu yana uluslararası piyasada petrol fiyatlarının yüzde 77 arttığını söyledi. Özkoç, "Peki Türkiye'de ne kadar arttı? Türkiye'de yüzde 211 arttı. Neden? Erdoğan'ın faiz fantezisi yüzünden. Dolar, eylül ayındaki seviyede kalsaydı benzini bugün 13 nokta 94 lira, motorin ise 13 lira 10 kuruştan alınabilecekti. Savaş daha sürecek gibi gözüküyor. Dış faktörler belirsiz. Şimdi yapmanız gereken tek şey, akaryakıtta KDV ve ÖTV indirip millete biraz nefes aldırmaktır." dedi.

TBMM Sağlık Komisyonunun 477 gündür toplanmadığına, bugün dahil tam 4 kere komisyonun toplanması ile ilgili başvuruda bulunduklarına işaret eden Özkoç, pandeminin devam ettiğini, savaş olduğunu, sağlık çalışanlarının ve doktorların sıkıntılarının bulunduğunu vurguladı. Özkoç, Sağlık Komisyonunun 477 gündür neden toplanmadığını sordu.

Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlarla ilgili ifadelerini de eleştiren Özkoç, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili sözlerin de yerine getirilmediğini dile getirdi.

Özkoç, dış politikayla ilgili de eleştiriler getirdi.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet ittifakının adayının henüz belli olmadığına ilişkin eleştirileri olduğunu anımsatması üzerine Özkoç, "AKP'nin adayı kim? Cumhurbaşkanı 'Ben adayım.' dedi mi? Demedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli 'AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan'dır.' dedi. En az milletimiz kadar AKP milletvekilleri de AKP'ye oy veren insanlar da Recep Tayyip Erdoğan ile bu seçimin alınamayacağını biliyorlar. Seçim gündeme geldiğinde millet ittifakı adayını açıklar, koç gibi de adayının ve verdiği sözlerin arkasında durur." dedi.

Özkoç, 27 Mart'ta millet ittifakı liderlerinin, yol haritasını belirlemek için tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.