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Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği! Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği! Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor

Son dakika açıklamasına göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Mart'ta Ankara'yı ziyaret edecek. Türkiye diplomasi açısından yoğun bir hafta geçirecek. Ukrayna Rusya arasındaki ilişkiler için de çaba sarf eden Türkiye pek çok lideri bu hafta ağırlayacak.

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Türkiye Ukrayna Rusya savaşıyla birlikte diplomasi anlamında yoğun günler geçiriyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Yoğun diplomasi trafiği
-Bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gelen Herzog ile İsrail ile Türkiye arasındaki gerginliklerin azaltılması konusunun görüşülmesi bekleniyor.

-Yunanistan Başbakanı Miçotakis pazar günü katılacağı Fener Rum Patrikanesi'ndeki pazar ayininin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

-Rusya ve Ukrayna müzakere masasına dördüncü kez oturmadan önce Antalya Diplomasi Forumu'nda dışişleri bakanları düzeyinde üçlü zirve yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 10 Mart Perşembe günü Antalya'da görüşeceği açıklandı.

-Antalya Diplomasi Forumu'na katılması beklenen isimlerden biri de ilişkilerin normalleştirilmeye çalışıldığı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olacak. Toplantıya Azerbaycan lideri İlham Aliyev de katılacak.

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