Arda Güler'e iki dünya devinden transfer teklifi eski hocası Erol Tokgözler'den Alex de Souza sözleri

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü olan Erol Tokgözler, iki dünya devinin Arda Güler için yaptığı transfer teklifini açıkladı. Tokgözler, Arda'nın Fenerbahçe taraftarının gözünde Alex'i geçebileceğini söyledi.

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Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in 17'lik yıldızının Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü olan Erol Tokgözler, iki dünya devinin Arda Güler için yaptığı transfer teklifini açıkladı.

Tokgözler, Arda'nın Fenerbahçe taraftarının gözünde Alex'i geçebileceğini söyledi.

Fenerbahçe'de 16 yaşında forma giymeye başlayan Arda Güler artık 17 oldu. Oyuna her girdiğinde farkını ortaya koyuyor... Öyle ki kadrodan çok, Arda Güler'in 11'de olup olmayacağı merak ediliyor.



Son olarak Trabzonspor maçında tribünler oyuna girmesi için hep bir ağızdan onun adını haykırdı. İsmail Kartal ve ağabeyleri onu koruma altına alıyor.

Sabah gazetesi, Arda'yı, Gençlerbirliği'nde forma giydiği dönemden antrenörü Erol Tokgözler'e sordu. İşte futbola adım attığı ilk günlerine tanıklık eden hocasının ağzından genç yetenek:

"Arda iki üç pozisyonu birden oynayabiliyor"

"Ben Arda'nın Türkiye'de kalacağını çok düşünmüyorum. Arsenal ve Bayern Münih'ten teklifler olduğunu biliyorum. Her geçen maç bu takımların sayıları artacaktır. Arda için 20-30 milyon Euro'lar çok sıradan kalır.

Onun için 'iyi futbolcu' demek yetmez. O özel ve problem çözen bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı için Alex'ten ötesi olabilir.

Top henüz ayağına gelmeden 2- 3 pozisyon sonrasını düşünüyor. 6, 8, 10... Üçünü de bir arada oynuyor gibi bir durumu var. Arda, gurbetçi olsaydı Mesut Özil gibi A Milli Takım'a almak mümkün olmazdı."

İsmail Kartal'a piyango vurdu

Erol Tokgözler, Arda'yı Fenerbahçe A Takımı ile sahada ilk gördüğünde çok duygulandığını belirtip şunları söyledi:

"Arda'nın eski hocası olmama rağmen benim bile hayatım değişti. İsmail hocanın bu seneki vizyonu zaten o genç oyunculara zaman vermesi. Hocaya piyango çıktı. Arda, İsmail Kartal için büyük bir şans."

3 yıllık imza

Genç yeteneği Arda'yı kaybetmek istemeyen F.Bahçe elini çabuk tuttu. Sözleşmesi 2023'te bitecek 17 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık imza attırdı. Resmi açıklama daha sonra yapılacak.