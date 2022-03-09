İzmir'de ulaşıma kallavi zam tam bilet 6.5 lira oldu minibüs 7.5 liraya çıktı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi akaryakıttaki yüksek zamları ulaşıma yansıttı. ESHOT bünyesindeki toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam geldi. Minibüslerin indi bindi ücreti yüzde 50 zamlandı. Bir zam kararı da Antalya büyükşehir belediyesinden geldi.

Abone ol

Akaryakıt fiyatlarında 10 günde görülen çılgın artış sonrası toplu ulaşımda zamlanmaya başladı. Büyükşehirler içinde ilk zam kararını alan da İzmir ve Antalya illeri oldu. İzmir UKOME mart ayı toplantısında belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına zammı görüştü. Toplantıdan ESHOT çatısı altındaki belediyeye ait otobüs, vapur, metro, tramvay ücretlerine yüzde 38 zam kararı çıktı.

Oy çokluğuyla alınan karara göre, onay sürecinin tamamlanması ile birlikte 4.70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş fiyatı, 6.5 liraya yükseldi. İzmir’de minibüs biniş fiyatlarına ise yüzde 50 zam geldi. Buna göre 5 TL olan indi bindi minibüs ücreti, 7,5 TL'ye çıkarıldı. Yeni ücret tarifesi 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Ulaşım zammı otomatiğe bağlandı

Ayrıca toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması da kararlaştırıldı. Bu da ulaşımdaki zamların artık otomatiğe bağlandığı anlamına geliyor.

Mecburduk

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz kontak kapatma noktasına geldiklerini belirterek zamla ilgili şunları söyledi:

*"Yapılan akaryakıt zamlarını hepimiz biliyoruz. Yeni alınan karara göre tarifelere yüzde 50 oranında zam yaptık ama akaryakıta yüzde 240 zam geldi. Zam olmasa kontak kapatma raddesine geldik. Bu zam zorunlu bir zamdı. İstemeyerek de olsa yapmak durumunda kaldık. Bu araçların çalışabilmesi için öncelikli sermayemiz akaryakıttır. Akaryakıta tekrar zam geleceği söyleniyor. Dolmuş ücretleri için alınan zam kararı 20 Mart tarihinde uygulanacak. Bu süreye kadar bu zam da tekrar eriyip gidecek"