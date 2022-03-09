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Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlara yönelik sözlerine tepki

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlara yönelik sözlerine tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorların maaş tartışmasıyla ilgili tepkisine "Gidecek olan kendisi" yanıtını verdi.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlara yönelik ''Gidiyorlarsa gitsinler'' çıkışına ilişkin, ''Düşün şu doktorların yakasından. Sağlıkta şiddet sorunu varsa en önemli sebeplerinden biri Erdoğan'ın doktorluk mesleğini küçümseyen tutumudur. Doktorların maddi sıkıntı yaşamaması lazım. Gidecek olanlar hekimler değil gidecek olan kendisi'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorların yurt dışına gitmesine ilişkin, “Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuşuz. En az alan 8-9 bin en yüksek alan 25 bin. Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz " sözlerine tepki gösterdi.

Babacan, ''Siz bütün bu olup bitenlerden asıl sorumlunun kendiniz olduğunu görmüyor musunuz? Düşün şu doktorların yakasından. Sağlıkta şiddet sorunu varsa en önemli sebeplerinden biri Erdoğan'ın doktorluk mesleğini küçümseyen tutumudur. Gidecek olanlar hekimler değil gidecek olan kendisi. Hekimlerimizin verdikleri bu mücadelenin yanındayız. Bu insanlar gece gündüz demeden pandemi demeden fedakarlık yaptılar. Bu hakkı teslim etmek lazıma artık'' dedi.

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