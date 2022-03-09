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Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi-Putin görüşmesinde "Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin son gelişmeler ve ortak kalkınma projeleri yoluyla iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin yolları" ele alındı.

Görüşmede Sisi, "mevcut durumun kötüleşmesini sınırlandırmak, uluslararası güvenlik ve istikrarı korumak için krizin siyasi çözümünü hızlandıracak tüm diplomatik çabaları desteklediklerini" vurguladı.

Mısır'ın bu bağlamda ikili ya da çok taraflı düzeyde teşvik edici hamleler ile eğilimleri desteklemeye hazır olduğunu kaydeden Sisi, sahadaki gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ettiklerini ve önceliklerinin Ukrayna'daki Mısır vatandaşlarının güvenliği olduğunu ifade etti.

Sisi, Rus tarafının Mısır vatandaşlarının Ukrayna'dan güvenli çıkışını kolaylaştırmak için aldığı önlemleri takdir ettiğini ve Mısırlıların güvenliklerini sağlamaya yönelik yardımlarını sürdürmesini beklediğini belirtti.

Mısır, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler kararına destek vermiş ancak Moskova'ya karşı ekonomik yaptırım uygulanmasını reddetmişti.

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