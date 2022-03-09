Çernobil Nükleer santralinde faciaya saatler kaldı! Çernobil patlarsa Türkiye ne kadar etkilenir?

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından el koyduğu Çernobil Nükleer Santrali'yle ilgili dünyayı diken üstünde tutan açıklama geldi. Santrali bekleyen elektrik santrali hasar gördü 48 saat sonra soğutma işlemleri duracak ve radyasyon sızıntısı başlayacak. Nükleer sızıntısı Türkiye'yi etkileyecek mi?..

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Ukrayna-Rusya savaşı 14. gününde de tüm hızıyla sürerken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'dan tüm dünyayı tedirgin eden açıklama geldi. Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali’ni besleyen elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek 48 saat sonra soğutma işlemlerinin durarak radyasyon sızıntısı olacağını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela şunları söyledi:

- Rus ordusunun işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali’ni besleyen tek elektrik şebekesi ve santralin tüm nükleer tesisleri hasar gördü. Santral, tüm elektrik kaynağını kaybetti.

- Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşi kesmesini ve onarım birimlerinin güç kaynağını eski haline getirmesine izin vermesini talep etmeye çağırıyorum. Yedek dizel jeneratörler, Çernobil Nükleer Santrali’ne güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahiptir.

- Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak.