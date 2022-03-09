Isparta karanlıktayken eğlenen müdüre fatura kesildi! İsmini bile anmadılar: Cengiz ve Kolin'den flaş hamle

Kar yağışı sonrası günlerce elektriksiz kalan Isparta'nın faturası genel müdüre kesildi. Cengiz ve Kolin'in ortak enerji şirketi CK Enerji'nin CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü görevine CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç getirildi.

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Isparta'da son aylarda vatandaşı canından bezdiren elektrik kesintilerinin faturası kesildi. Bölgeye elektrik sağlayan Cengiz ve Kolin'in ortak enerji şirketi CK Enerji'nin CK Akdeniz Elektrik'in Genel Müdürü değişti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürlüğü görevine getirilirken ondan boşalan koltuğa Muharrem Bülbül atandı. Atama kararlarıyla ilgili olarak yapılan açıklamada eski genel müdür Erol Değerli'nin isminin anılmaması dikkat çekti.



Şehir karanlıktayken eğlencede iddiası

Isparta karanlıktayken Akdeniz CK Genel Müdürü Erol Değerli'nin Antalya Konyaaltı'nda önce bir gece kulübünde, sonra bir meyhanede eğlenirken kaydedilen görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.



Fahrettin Tunç kimdir?

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in yeni Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eylül 2021'de CK Enerji Ailesi'ne katılan Tunç, son olarak CK Enerji Çamlıbel Elektrik'te Genel Müdür olarak görev yapıyordu.