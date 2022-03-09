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Bilecik Belediyesi'nde 2 müdür görevden alındı

Bilecik Belediyesi'nde 2 müdür görevden alındı

Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, 2 birim müdürünü görevden aldı.

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 2 ay geçici olarak görevden alınmasının ardından yapılan seçimle Bilecik Belediye Başkan Vekili görevine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu, 2 birim müdürünü görevden aldı. Emlak ve İstimlak Müdürü Güven Çeker ile İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan Ocak'ı görevden alan Tüfekçioğlu, yerlerine vekaleten Burak Karaman'ı atadı. Her iki müdür de düz memurluk görevine getirilirken, Hakan Ocak'ın ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine verildiği öğrenildi.

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