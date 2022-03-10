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Mart ayı sonunda benzin ve motorin kaç lira olacak fiyatı Shell görevlisi açıkladı!

Mart ayı sonunda benzin ve motorin kaç lira olacak fiyatı Shell görevlisi açıkladı!

Benzin ve motorine arka arkaya gelen zamlar durmayacak. Shell görevlisi Mart ayı sonu geldiğine benzin mazotun 28 lira olacağını söyledi.

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Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve enerji yaptırımlarının ardından arz endişeleriyle birlikte 130 doları aştı.  Dünya genelinde yaşanan enerji krizi Türkiye'yi fazlasıyla vurdu. Artık hafta da bir değil her gün benzin ve mazota zam gelirken Korkusuz yazarı CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, tartışılacak bir iddiayı paylaştı.

Yarkadaş, Shell istasyonunda çalışan bir görevlinin kendisine bu ay sonuna kadar benzin ve mazot fiyatının 28 TL olacağını söylediğini aktardı.

BarIş Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Shell’de kasiyer olarak çalışan personele “Yarın da zam var mı?” sorusu sorduğunu belirtirken verdiği cevabı şöyle paylaştı:

“Az önce bir istasyona girerek mazot aldım. Kasiyer arkadaşa “Yarın da zam var mı?” diye sordum. Gülümsedi, “Her gece var” dedi. Ardından da ekledi: “Shell’den bize her gün gelen bir liste var. Bu listeye göre, mazot ve benzin ay sonunda 28 TL olacak” ifadesini kullandı.”

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