Gram altın 1450 lira olmadan satmayın İslam Memiş altın fiyatları için tüyo verdi

10 Mart 2022 perşembe günü saat 17.30 itibariyle gram altın 956,30, çeyrek altın 1.573,00 yarım altın 3.148,00 cumhuriyet altını da 6.274,00 liradan alıcı buluyor. Hızla yükselen ve düşen altın fiyatları yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken yaptığı çarpıcı açıklamalar ile yatırımcıya yol gösteren İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. İslam Memiş elinde altını olan ya da altın almayı düşünenler için şu önerilerde bulundu: