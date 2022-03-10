Gram altın 1450 lira olmadan satmayın İslam Memiş altın fiyatları için tüyo verdi
10 Mart 2022 perşembe günü altın fiyatları 950 liranın üstünü test etti. Altın fiyatlarındaki dalgalanma için uzman isim İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. Memiş ev ve araba alacaklar için de tüyolar verdi.
10 Mart 2022 perşembe gününde altının gram fiyatı 950 lira seviyesinden işlem gördü. Dolar kuru 14 liranın üstündeki yolculuğuna devam etti. Dolar kuru bu hafta içinde ilk kez 17.80 seviyenisinin üstüne çıktı. Dolar 15 liraya doğru yol alırken euro 16.37 lirada. Peki altın fiyatları ne kadar artar, bu rakamdan altın alınır mı? Yatırımcının aklındaki soruya İslam Memiş'ten yanıt geldi. İşte para ve altın piyasalarındaki son durum ve tavsiyeler:
10 Mart 2022 perşembe günü saat 17.30 itibariyle gram altın 956,30, çeyrek altın 1.573,00 yarım altın 3.148,00 cumhuriyet altını da 6.274,00 liradan alıcı buluyor. Hızla yükselen ve düşen altın fiyatları yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ederken yaptığı çarpıcı açıklamalar ile yatırımcıya yol gösteren İslam Memiş'ten yeni değerlendirmeler geldi. İslam Memiş elinde altını olan ya da altın almayı düşünenler için şu önerilerde bulundu:
-Altın fiyatları her zaman enflasyonun olduğu savaşın olduğu ortamları sever. Ne zaman savaş olsa, enflasyon patlasa altın kraldı. Bunun önüne kimse geçemez.
-Manipülasyon var. Piyasada bir alan bir de satan vardır. Yüksekten birine mal sattım. Bunu kim alıyor? Oyuncu alıyor. Onu sana 1000 liradan satmak için alıyor. İşin en güzel tarafı altın değerini hiçbir zaman kaybetmemiştir.