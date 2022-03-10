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Alman gazetesinden SİHA övgüsü: Umudun silahı Bayraktar Ruslarla dalga geçiyorlar

Alman gazetesinden SİHA övgüsü: Umudun silahı Bayraktar Ruslarla dalga geçiyorlar

Rusya'nın Ukrayna işgalinde Türkiye'nin Bayraktar SİHA'ları kullanmasından Alman basınında övgüyle söz edildi. Bild gazetesi "Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar." dedi.

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Alman Bild gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri övdü.

"Ukrayna savunması, Türk teknolojisine güveniyor. Umudun Silahı Bayraktar" başlığı kullanılan haberde, TB2'lerin üç kıtada Rus askeri teçhizatını yok ettiği vurgulandı.

Bayraktar'ın Suriye, Ermenistan ve Libya'da Rus yapımı Pantsir S-1 uçaksavar sistemini imha edebildiği aktarılan haberde, Ukrayna'da birçok Rus askeri teçhizatını ortadan kaldırdığına işaret edildi.

TB2'nin savaşın seyri üzerindeki etkisinin henüz tam belirli olmadığına işaret edilen haberde, şu ifadelere yer verdi

"Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar."

Teknik detaylara da yer verilen haberde, 2015'ten bu yana kullanılan Bayraktar'ın 24 saate kadar harekat sahası üzerinde kalabildiği ve buradan hassas güdümlü mühimmat (2,5 kg ile 37,5 kg arası) ateşleyebildiği, 7 kilometreden uzun uçuş yüksekliği sayesinde uçaksavar sistemlerinden kurtulabildiği kaydedildi.

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