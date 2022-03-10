TBMM'de teklif kabul edildi! İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin adı değişti: Yeni üniversite kuruluyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin adını İstanbul Topkapı Üniversitesi olarak değiştiren kanun teklifi kabul edildi.

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AK Parti Bursa Milletvekili ve 24 AK Parti milletvekilinin Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin ismi İstanbul Topkapı Üniversitesi oluyor. Mudanya Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kuruluyor. Üniversite, Sanat ve Sosyal Bilimler, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Meslek Yüksekokulu’ndan oluşacak.