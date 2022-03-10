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Samsun'da otomobil denize uçtu! 3 çocuk babası boğularak can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da otomobil denize uçtu! 3 çocuk babası boğularak can verdi

SAMSUN'da limanda otomobilin denize uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişi de hastanelik oldu.

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Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki limanda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Yıldırım (34) idaresindeki 06 KYG 94 plakalı otomobil limanın üzerinden denize uçtu. Otomobil sürücüsü Gökhan Yıldırım ve araçta bulunan Murat Kertis (36) ve Gizem Demir (22) araçla birlikte suda kayboldu. Murat Kertis araçtan çıkıp Gizem Demir'i kurtardı. Gizem Demir'i denizden çıkartan Murat Kertis daha sonra yardım istedi. Olay yerine polis, ambulans, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Yaralanan Murat Kertis ile Gizem Demir ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Dalgıçlar tarafından denizin içindeki araçtan çıkartılan 3 çocuk babası Gökhan Yıldırım'ın ambulansın içinde yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edildi. Gökhan Yıldırım'ın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Soruşturma başlatıldı
Hastanedeki tedavileri tamamlanan Murat Kertis ile Gizem Yıldırım ölenin yakınlarının muhtemel saldırısına karşı polisin aldığı geniş güvenlik önemleri altından hastanenin arka kapısından çıkartılarak polis aracına bildirilip ifadeleri alınmak üzere Tekkeköy Polis Merkezine götürüldü. Otomobil ise vinç yardımıyla kazadan 2 saat sonra denizden çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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