BIST 2.043
DOLAR 14,71
EURO 16,34
ALTIN 935,07
HABER /  DÜNYA
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Japonya'dan Rusya'ya karşı yeni hamleler

Japonya'dan Rusya'ya karşı yeni hamleler

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş karşısında Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planladığı bildirildi.

Abone ol

Japon hükümeti, ABD ve Avrupa ülkelerinin izlediği "ekonomik yaptırımlar" doğrultusunda, Rusya'ya karşı yeni hamleler planlıyor.

Başbakan Kişida Fumio, Danışman Meclisindeki (Sangiin) konuşmasında ülkesinin "Rusya'ya karşı birkaç yaptırım opsiyonunun" daha bulunduğunu söyledi.

Bu opsiyonları "dikkatlice inceleyip uygulayacaklarını" söyleyen Kişida, Rusya'ya hava sahasını kapatabileceklerine yönelik net konuşmadı.

Kişida, "ekonomik yaptırım sahasında, hükümetin G-7 ülkeleri birlikte çalışarak, Ukrayna'yı işgalinin Rusya'ya ağır masrafını gösterebilmeli" dedi.

Ukrayna krizinin "Avrupa'dakilerin problemi düşüncesine" karşı çıkan Kişida, bu savaştan "Asya dahil uluslararası toplumun sarsıldığını" kaydetti.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, olası yaptırımlar arasında Japonya, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Yük treni işçi servisine çarptı! Çok sayıda yaralı var
Yük treni işçi servisine çarptı! Çok sayıda yaralı var
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Bebek bezinde vergi indirimi teklifi TBMM'den geçmedi 'Bebek bezi lüks mü?' tepkisi
Bebek bezinde vergi indirimi teklifi TBMM'den geçmedi 'Bebek bezi lüks mü?' tepkisi
Kız kaçırma olayında kan döküldü! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var
Kız kaçırma olayında kan döküldü! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var
Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine teşekkür etti! Çok iddialı konuştu
Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine teşekkür etti! Çok iddialı konuştu
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 20 kişi yaralandı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi 20 kişi yaralandı
10 Mart Perşembe 11 Mart cuma günü okulların tatil olduğu iller Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli...
10 Mart Perşembe 11 Mart cuma günü okulların tatil olduğu iller Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli...
Kritik zirve bugün! Rusya Ukrayna savaşının bitmesi için dünyanın gözü kulağı Antalya'da!
Kritik zirve bugün! Rusya Ukrayna savaşının bitmesi için dünyanın gözü kulağı Antalya'da!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’a girişler yasaklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’a girişler yasaklandı
Rus tehdidine karşı NATO kalkanı! Asker gönderiyorlar
Rus tehdidine karşı NATO kalkanı! Asker gönderiyorlar