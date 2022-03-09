Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre psikolojik sorunları olan bir şahıs oturduğu evi yaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde psikolojik sorunları olan Tuncay G., sinir krizi geçirerek oturduğu ikameti ateşe verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sinir krizi geçiren Tuncay G. de ekipler tarafından evden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.