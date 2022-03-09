Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geldi
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya’ya geldi.Abone ol
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak Antalya Havalimanına indi. Heyet konaklayacakları Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otellerine hareket etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 2015'teki G-20 zirvesinde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek.