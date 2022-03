Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi konuştu

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent , Barcelona ile yapacakları maça ilişkin Nou Camp'ta basın toplantısı düzenledi.

Domenec Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

"Barcelona, sezonun onlar için en iyi döneminde. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar bile daha iyi olabilirdi. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybederlerse zor olur. Turu geçeceğimize inanıyoruz."

"Kaliteli oyuncular her zaman geliyor"

"Herkes biliyor ki Barcelona'nın çok iyi bir ekibi var. Çok iyi durumdalar. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama her zaman aynı seviyede olmuyor oyuncular. Barcelona stil olarak, tarz olarak çok iyi oyuncular transfer etti. Kaliteli oyuncular her zaman geliyor."

"Kalede Inaki Pena olacak"

"Son antrenmanda, yarın kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Konyaspor maçında problemler yaşasak da iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum."

"Daha fazla eziyet çekmememiz lazım"

"Git gide daha iyi oluyoruz. Düşme hattından artık uzaklaştık ve Galatasaray yukarıda olmalı, bu durumdan çıkmalıyız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok çok memnunum, farklı profillere sahipler. İyi bir yoldayız. Bu yolda devam etmemiz lazım. Tabii ki hemen olmayacak. Kendimizi verdiğimizde, bu işi çözeceğimizi düşünüyorum."