BIST 2.043
DOLAR 14,65
EURO 16,28
ALTIN 939,29
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi konuştu

Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi konuştu

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Abone ol

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent , Barcelona ile yapacakları maça ilişkin Nou Camp'ta basın toplantısı düzenledi.

Domenec Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

"Barcelona, sezonun onlar için en iyi döneminde. Şampiyonlar Ligi'nde olsalar bile daha iyi olabilirdi. Bazen iç sahada oynamak zor olabilir. 2-1 kazanıp, dış sahada 2-0 kaybederlerse zor olur. Turu geçeceğimize inanıyoruz."

"Kaliteli oyuncular her zaman geliyor"
"Herkes biliyor ki Barcelona'nın çok iyi bir ekibi var. Çok iyi durumdalar. Biz de bazen rotasyon yapıyoruz ama her zaman aynı seviyede olmuyor oyuncular. Barcelona stil olarak, tarz olarak çok iyi oyuncular transfer etti. Kaliteli oyuncular her zaman geliyor."

"Kalede Inaki Pena olacak"
"Son antrenmanda, yarın kalemizde Inaki Pena'nın olacağını belirlemiştik. Gol yeteneği olan bir forvetle oynayacağız. Konyaspor maçında problemler yaşasak da iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum."

"Daha fazla eziyet çekmememiz lazım"
"Git gide daha iyi oluyoruz. Düşme hattından artık uzaklaştık ve Galatasaray yukarıda olmalı, bu durumdan çıkmalıyız. Daha fazla eziyet çekmememiz lazım. Oyunculardan çok çok memnunum, farklı profillere sahipler. İyi bir yoldayız. Bu yolda devam etmemiz lazım. Tabii ki hemen olmayacak. Kendimizi verdiğimizde, bu işi çözeceğimizi düşünüyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da hamburger karaborsaya düştü! 150 dolar isteniyor
Rusya'da hamburger karaborsaya düştü! 150 dolar isteniyor
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hasta 2 ay sonra yaşamını yitirdi
Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hasta 2 ay sonra yaşamını yitirdi
İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem; Enerjide işbirliği mesajı
İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni dönem; Enerjide işbirliği mesajı
Ambargo sonrası petrol için korkutan tahmin! 170 dolara çıkabilir
Ambargo sonrası petrol için korkutan tahmin! 170 dolara çıkabilir
Binlerce ton ayçiçek yağı bulunan gemiler Türkiye'ye doğru yola çıktı!
Binlerce ton ayçiçek yağı bulunan gemiler Türkiye'ye doğru yola çıktı!
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Warren Buffett'e yaradı! Servetine servet kattı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Warren Buffett'e yaradı! Servetine servet kattı
Umur Bey ölümü kim öldürdü tarihte Umur Bey nasıl öldü?
Umur Bey ölümü kim öldürdü tarihte Umur Bey nasıl öldü?
Putin'in açıklaması bir sinyal mi? Ukrayna'nın başkenti Kiev için korkulan oluyor
Putin'in açıklaması bir sinyal mi? Ukrayna'nın başkenti Kiev için korkulan oluyor
Sultan Mesud Kuruluş Osman -'da kim oynuyor? Sultan Mesud tarihte nasıl öldü?
Sultan Mesud Kuruluş Osman -'da kim oynuyor? Sultan Mesud tarihte nasıl öldü?