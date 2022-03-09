Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Niyerya'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı

NİJERYA Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Türkiye'ye ülkesinin karadaki büyük petrol ve doğal gaz varlıklarına yatırım yapma çağrısında bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, enerji araştırma kuruluşu Cambridge Energy Research Associates'in (CERA) ABD Teksas'ta düzenlediği programda Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva ile görüştü.

Görüşmede Nijerya'nın hidrokarbon sektöründe daha fazla Türk yatırımına açık olduğunu belirten Sylva, Nijerya ile Türkiye arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizerek iki ülke ilişkilerinin enerji sektörü ve diğer ticaret alanlarına genişletilebileceğini vurguladı.

Uluslararası Petrol Şirketlerinin (IOC) Nijerya'dan çekilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yeni yatırım fırsatları oluştuğuna işaret eden Sylva, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Shell, ExxonMobil ve diğerleri gibi IOC karadaki varlıklarından ayrılmayı planladığına göre Nijerya'da daha fazla yatırımla ilgilenen Türkiye'nin olasılıklarına bakıyoruz. Bu sektöre daha fazla yatırım yapılması Türkiye'nin Nijerya'daki yatırımlarına olan ilgisini artırması için büyük fırsat olacak."

Sylva, yeni Petrol Endüstrisi Yasası (PIA) ile petrol ve gaz yatırımı alanındaki mevzuatın kolaylaştırıldığını kaydederek Bayraktar'a Nijerya'daki yatırımlardan iyi getiri sağlayacağına dair güvence verdi.