İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kar yağışı uyarıları

İSTANBUL'a ocak ayında yağan yoğun kar yağışında İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda olduğu için eleştirilerin odağı olan Ekrem İmamoğlu bu seferki kar yağışı uyarıları için alarmı verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı öncesinde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması" uyarısını yaptı.

Bugün itibariyle tüm Türkiye'yi etkisi altına alacağı belirtilen ve İstanbul için "1987 kışı gibi olacak" uyarıları yapılan kar yağışı öncesinde İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı açıklandı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, öğretime, 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu şunları ifade etti:

Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildi.

İBB; sorumlu olduğu 4.023 km’lik yol ağında 2.000 iş makinesi ve 9.500 personelle görev yapacak. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı müdahale edecek. 220 bin ton tuz ve 64 tank (1.290 ton) solüsyon, yolları açmak için hazır tutuluyor.

Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00’ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak.

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak. Halk Ekmek de 24 saat tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek.

Evsiz vatandaşlar tesislerimizde misafir edilecek; sağlık, barınma, beslenme ve bakım desteği verilecek. Sokak hayvanlarının beslenmeleri için özel ekipler mama dağıtımı yapacak. ALO 153 Çözüm Merkezi'miz 600 görevli ile 24 saat hizmet verecek.

Bu süreçte zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın trafiğe çıkmaması, uyarı ve yasaklara riayet etmesi, zaruri olarak çıkılması durumunda ise araçlarda kar lastiği kullanılması zorunludur.