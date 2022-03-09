YÖK'den Ukrayna'dan dönen Türk öğrenciler için karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'dan dönen Türk öğrencilerle ilgili aldığı yeni bir kararı açıkladı.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'dan dönen Türk öğrencilerle ilgili yaptığı açıklamada yatay geçiş şartlarını karşılamayanların Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edeceğini belirtti. Açıklamada şöyle belirtildi:

"Ukrayna’ya giden öğrencilerimizden ülkemizdeki bir yükseköğretim programına yatay geçiş için gereken şartları sağlayanların talep ve tercihleri dikkate alınarak yatay geçiş yapabilmeleri konusunda her türlü kolaylık sağlanacaktır."

"Yatay geçiş şartlarını karşılayamayan öğrencilerimize 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam etme imkan ve fırsatı verilecektir."