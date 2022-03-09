Umur Bey kimdir Kuruluş Osman'da kim oynuyor?

Malhun Hatun'un babası olan Umur Bey kimdir, nasıl öldü soruları yeni bölümde merak konusu oldu. Kuruluş Osman 85. bölümle bu akşam ekrana gelecek. İzmir kuşatması sırasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla hayatını kaybeden Umur Bey, Malhun Hatun'un babasıdır.

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Umur Bey nasıl öldü, kimdir? Umur Bey, Malhun Hatun'un babası olarak Kuruluş Osman dizisinde öne çıkıyor. Dizide Umur Bey'i ise Şahin Ergüner oynuyor. İzleyici ise Umur Bey kim, nasıl ve ne zaman öldü sorularının yanı sıra Kuruluş Osman Umur Bey'i oynayan Şahin Ergüney kimdir sorusuna da yanıt arıyor. İşte, Umur Bey'in biyografisi...

Umur Bey kimdir: Umur Bey ya da Aydınoğlu Gazi Umur Bey Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. Denizci olarak bilinen bir Türk askeri ve devlet adamıdır. 1309 yılında Leşkeri-eli’nde (Aydınoğlu topraklarında) dünyaya geldi. Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’in beş oğlundan ikincisidir. İsmi “işler, yükümlülükler, görevler“ anlamına gelir. İslami lakabı; “Dinin güzelliği” anlamına gelen “Bahaüddün”’dür.

Genç yaşta İzmir valiliğine atandı ve babasının Ayasuluk’ta (bugünkü Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak ün kazanan Umur Bey; Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenledi. Babasının ölümünden sonra diğer kardeşlerinin de onayıyla 1334 yılında beyliğin başına geçti. Saltanatı, 1348’de ölümüne dek 14 yıl sürdü. Beylik, onun idaresi altında en parlak günlerini yaşadı.

Umur Bey nasıl öldü: İzmir kuşatması sırasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla hayatını kaybeden Bey'in cenazesi, Birgi’de babasının yanına defnedildi. Yerine ağabeyi Hızır Bey geçti.

Şahin Ergüney kimdir: Ergüney, 1962 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Şimdiye kadar 60 civarında oyunda, oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Şahin Ergüney, tiyatro oyunculuğu yanı sıra 1994 yılından itibaren Aylaklar, Es Es, Yer Gök Aşk, Fi ve Siyah Beyaz Aşk, Her Yerde Sen, Çatı Katı Aşk gibi birçok dizi ve sinema filminde yer almıştır.

Osman Bey, ezeli düşmanlarıyla hesaplaşıyor!

Konur'u bekleyen büyük tehlike

Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

Osman Bey Sultan Mesud'la köprüleri atıyor

Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

Umur Bey'i kim ve neden öldürüyor

Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?