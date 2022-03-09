Geyhatu kim oynuyor tarihte nasıl öldü Kuruluş Osman Geyhatu ne demek?

ATV'nin tarih kokan sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 85. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncuları ile de merak edilen diziye bu akşam Geyhatu'nun Osman Bey tarafından yakalanması damga vuracak. Peki Geyhatu ne demek, Geyhatu ne zaman, nasıl öldü, tarihte Geyhatu'yu kim öldürdü?

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ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman ilgiyle izlenirken bazı karakterlerin tarihteki yeri ve önemi merak konusu oluyor. Moğol Geyhatu Han en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Moğol Geyhatu Han ne zaman ve nerede öldü? İşte hayatı...

Kuruluş Osman 85. bölüm özeti:

Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

Osman Bey Sultan Mesud'la köprüleri atıyor

Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

Umur Bey'i kim ve neden öldürüyor

Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?

Kuruluş Osman Geyhatu kimdir:

Geyhatu Han 1259 yılında dünyaya geldi. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu.

1288 yılında Anadolu Selçuklularına isyan eden Eşrefoğulları ile Karamanoğullarını cezalandırmak için düzenlediği seferde Larende ve Karaman bölgesini tahrip etti. Antalya'da bulunduğu sırada Argun Han'ın ölüm haberini alması üzerine Azerbaycan'a dönerken Ahlat yakınlarında 22 Temmuz 1291 tarihinde hükümdarlığını ilân etti.

Ancak Anadolu'da Türkmenlerin isyan haberini alınca Azerbaycan'a gitmeyip Şiktur Noyan'ı nâib tayin ederek İlhanlı otoritesine başkaldıran başta Karamanoğulları olmak üzere Türkmen beylerini cezalandırmak üzere Anadolu'ya geri döndü. Larende'yi yağmaladıktan sonra Menteşe, Beyşehir, Kütahya ve Denizli topraklarına saldırıda bulundu. 23 Aralık 1291'de Denizli'yi ele geçirdi. Şubat 1292'de Konya'ya gelen Geyhatu Han, bir süre sonra Azerbaycan'a dönerek 29 Mayıs 1292'de Aladağ'da tahta çıktı.

Moğol geyhatu tarihte ne zaman nasıl öldü:

Geyhatu devrinde de İlhanlı-Memlük mücadelesi devam etmekle birlikte her iki tarafta doğrudan bir savaşa girmemeye çaba gösterdi. Argun Han döneminde Memlüklerle yapılan savaş ve ülkede besi hayvanlarında görülen salgın hastalıklar yüzünden devletin malî durumu iyice bozulmuştu. Geyhatu döneminde ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ülkedeki düzeni daha da bozmaya başladı.

Ekonomiyi düzeltmek için 1294 yılında altın ve gümüş paralarla ticareti yasaklanıp, "çav" adı verilen kağıt paraların tedavüle sürülüp altın ve gümüş paralarla değiştirilmeye başlanması ülkedeki ticareti durma noktasına getirdiğinden bu uygulamadan kısa süre sonra vazgeçmek zorunda kaldı. Ülkede ekonominin iyice bozulması, günlerini zevk ve eğlence içerisinde geçiren Geyhatu'ya karşı Moğol ileri gelenlerinin Baydu'yu destekleyerek isyan başlatmasına sebep oldu. 21 Mart 1295'de Hemedan civarında yapılan savaşta Baydu'ya yenilerek Mugan'a kaçtı. Ancak kısa süre içerisinde yakalanarak 24 Mart 1295 tarihinde idam edildi