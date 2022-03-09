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Tankların içinde donmak üzereler! Rus askerleri ölümle burun buruna geldi

Tankların içinde donmak üzereler! Rus askerleri ölümle burun buruna geldi

UKRAYNA'ya işgal başlatan Rus birlikleri meydana gelen teknik arızalar nedeni ile Kiev yakınlarında bir bölgede mahsur kaldı. Bölgede hissedilen hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken tankları içindeki birlikler donarak ölme risk ile burun buruna geldi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 14. güne girilirken Ukrayna'nın çoğu kentinde çatışmalar şiddetleniyor. Doğu Avrupa'da mevsim normallerinin dışında seyreden soğuk hava dalgası her iki ülkenin ordusu ve savaştan kaçmaya çalışan mültecileri en çok etkileyen faktörler arasında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgal etmek için gönderdiği dev askeri konvoy bir haftadır mekanik sorunlar, yakıt tedarik sorunları ve katı Ukrayna direnişi nedeniyle Kiev'den yaklaşık 20 mil uzaklıkta mahsur kalmış durumda. Ancak görünüşe göre Rus askerlerinin bir numaralı sorunu teknik aksaklıklar değil dondurucu hava soğukluğu.

Rus askerleri donarak ölme riski ile karşı karşıya
Bu hafta boyunca Kiev ve Kharkiv çevresinde sıcaklıkların gece boyunca -10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisi de dikkate alındığında hissedilen sıcaklık -20 derece olacak. Kiev'in eteklerinde beklemede olan Rus birlikleri bu hafta araçlarında donarak ölüm riski ile karşı karşıya kalabilir.

"Rus tankları şuan 40 tonluk donduruculardan başka bir şey değil"
İngiliz ordusundan Binbaşı Kevin Price, Rus tanklarının mevcut koşullarda 40 tonluk donduruculardan başka bir şey olmadığını söyledi. Mart ayında bu kadar düşük sıcaklıklarla karşılaşmayı beklemeyen Rus askerleri için hayatın inanılmaz derecede zor olacağını belirten Price, sert koşulların Kuzey Kutbu tarzı savaşa hazır olmayan birliklerin moralini bozacağını iddia etti.

"Askerler donmamak için pes edebilir"

Baltık Güvenlik Vakfından kıdemli savunma uzmanı Glen Grant ise tankların şu anda sadece bir buzdolabı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Motoru çalıştırmıyorsanız tank dondurucu bir hale gelir. Motoru sürekli çalıştırma da yakıt kıtlığı nedeniyle Rusların göze alamayacağı bir şey değil."

Grant, Newsweek'e yaptığı açıklamada, konvoyun tekrar hızlı bir şekilde hareket etmemesi durumunda birçok Rus askerinin donarak ölmemek için pes etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

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