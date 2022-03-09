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ABD'den Rusya'ya karşı Venezuela adımı! Maduro doğruladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD'den Rusya'ya karşı Venezuela adımı! Maduro doğruladı

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetinden gelen heyetle 'saygılı ve samimi' bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. ABD'nin Rus petrolüne karşı İran ve Venezuela ile görüşmeleri daha da ilerletmesi bekleniyor.

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Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, diyaloğa her zaman açık olduklarını vurgulayarak, "Çok diplomatik bir görüşmeydi ve yaklaşık iki saat konuştuk, ilgi çekici konular hakkında yüz yüze konuşmak benim için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Maduro, ülkenin ekonomik istikrarı için tüm sektörden temsilcilerle yeniden görüşmeler yapıldığını belirterek ülkedeki siyasi, ekonomik ve dini faktörlerle ulusal diyalog sürecini yeniden etkinleştirmeye karar verdik. Daha kapsayıcı, daha geniş bir ulusal diyalog sürecini yeniden canlandıracağız" dedi.

Ukrayna'da devam eden çatışmalara da değinen Maduro, savaşın devam etmesi durumunda enflasyonu kontrol altına almak için önlemler almak zorunda kalacaklarını kaydetti.

Maduro, Rusya'ya yönelik başlatılan ambargoları eleştirerek, "Zaten enerji, gaz, petrol, gıda fiyatları ve gübreler üzerinde acımasız bir fiyat dengesizliği vardı, şimdi daha kötü oldu. Diyalog, müzakere, güvenlik garantilerine uyumlu olarak ve barış konusunda ısrar edeceğiz" şeklinde konuştu.

ABD'den üst düzey bir heyetin Maduro ile geçen hafta başkent Karakas'ta görüştüğü yönünde iddialar ortaya atılmış, ABD'den yapılan açıklamada ise görüşmelerde enerji tedarik konusunun gündeme geldiği bildirilmişti.

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