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Ambargo sonrası petrol için korkutan tahmin! 170 dolara çıkabilir

Ambargo sonrası petrol için korkutan tahmin! 170 dolara çıkabilir

ABD'nin Rusya'dan tüm enerji alımlarını durdurma kararı almasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 yükselerek 131 dolara çıktı. Enerji uzmanı Arif Aktürk, hem yeni yaptırımı hem de son günlerde yükselen petrol fiyatlarını değerlendirdi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisi petrol fiyatlarına yön veren ana unsur olmaya devam ediyor. ABD'nin Rus petrolüne yönelik ambargo kararının ardından petrol fiyatlarındaki ralli devam etti. 

NTV yayınına katılan enerji uzmanı Arif Aktürk, 130 doların sürdürülebilir bir rakam olmadığını vurgulayarak, "Petrol için şunun altını çizmek lazım, daha fazla artış ve şu andaki seviyeler petrole olan talebi azaltıyor. 2022 yılında 5.2 milyon varil ilave bir talep gelecek iken bu talep tam tersi noktaya çalışacak. 130 dolar sürdürülebilir bir rakam değil. Belki ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'yla petrol ve doğal gaz ithalatının yasaklandığını açıkladıktan sonra 140-145 dolarları görür ama ondan sonra düşme trendine girer" diye konuştu.

"Swift petrolde uygulanırsa fiyatlar 170 doları bulabilir"
165-170 dolar petrol seviyelerine hiçbir ekonominin dayanamayacağını ifade eden Arif Aktürk, "Eğer Swift petrolde uygulanırsa ve bu küresel ölçekte yapılırsa o zaman petrol fiyatlarının önünü kimse alamaz. 165-170 dolarlardan sonra ise inanılmaz bir talep düşüşü yaşanır. Bunun yıkıcı etkisi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm gelişmekte olan ülkeleri de etkiler" dedi.

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