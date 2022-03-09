Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hasta 2 ay sonra yaşamını yitirdi

İki ay önce tıp tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bir operasyon ile domuzdan kalp nakli yapılan David Bennett'in hayatını kaybettiği açıklandı. David Bennett'in ölüm nedeni henüz kesinleşmezken cesedin üzerinde yapılacak inceleme ile ölüme neyin sebep olduğunun araştırılacağı ifade edildi.

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ABD'nin Maryland eyaletindeki domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hastanın 2 ay sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Usa Today'ın haberine göre; 7 Ocak'ta naklin yapıldığı David Bennett'in sağlık durumu son günlerde kötüleşti. Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett'in öldüğünü ancak ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini duyurdu.

Hastane sözcüsü Deborah Kotz, ölüm saatinde tespit edilen belirli bir neden bulunmadığını, araştırmacıların Bennett'in ölümünü inceleyerek araştırma sonuçlarını hakemli bir dergide yayımlayacaklarını kaydetti. Kalp nakli ameliyatını yapan Dr. Bartley Griffith, yaptığı açıklamada, Bennett'in sonuna kadar mücadele eden cesur bir hasta olduğunu, ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Türler arası organ nakli uzmanı ve hastanın iyileşme sürecinde rol alan Dr. Muhammad Mohiuddin de bağışıklık sistemi yeteri kadar bastırıldığında genetik olarak değiştirilmiş domuz kalbinin insan vücudunda iyi çalıştığını öğrendiklerini aktardı. Mohiuddin, türler arası organ nakli konusunda iyimser olduklarını ve klinik deneylerini sürdüreceklerini vurguladı.