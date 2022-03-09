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Rusya çocuk hastanesini vurdu! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy isyan etti: Cinayetleri durdurun

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya çocuk hastanesini vurdu! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy isyan etti: Cinayetleri durdurun

RUS ordusunun Ukrayna'nın Mariupol şehrinde çocuk ve doğum hastanesini vurduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısı sonrasında "Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun" paylaşımı yaptı ve vurulan hastanenin içinden görüntüler paylaştı.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14'üncü gününde devam ederken Rus ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan çocuk ve doğum hastanesini vuruldu.

Saldırının ardından çocuk hastanesi tamamen kullanılamaz hale gelirken can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Zelenskiy: Enkaz altında çocuklar var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hastanenin vurulduğunu doğrulayarak Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması çağrısını yineledi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin hastaneye doğrudan saldırdığını ve enkaz altında çocukların olduğunu ifade ederek, "Vahşet! Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olacak? Hava sahasını hemen kapatın! Cinayetleri durdurun! Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, vurulan hastanenin içinden görüntüleri de paylaştı.

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