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Türkiye 9 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 9 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 366 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 144 bin 478'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Mart 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 536 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 68 bin 822 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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