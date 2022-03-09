Balıkesir Valiliği açıkladı okullara kar tatili 10 Mart 2022 perşembe günü için karar

BALIKESİR Valiliği 10 Mart 2022 perşembe günü okulların tatiliyle ilgili kararını verdi. Tüm ilde tatil yok sadece 7 ilçede eğitime ara verildi.

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BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, beklenen kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı. Hasan Şıldak, kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Beklendiği gibi tüm il genelinde kar tatili olmayacak. 10 Mart perşembe günü sadece 7 ilçe için okulların tatil olması kararlaştırıldı. Balıkesir Valisi kararı şöyle duyurdu:

-"Yol şartları da göz önünde bulundurularak oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve öğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındı."

Şıldak, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağını bildirdi.

Yurt genelinde etkili olacak son 35 yılın en yoğun kar yağışının yarın sabah saatlerinde önce yüksek kesimlerde ardından da tüm Balıkesir'de etkili olması bekleniyor.