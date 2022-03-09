BIST 2.043
DOLAR 14,65
EURO 16,26
ALTIN 933,69
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Balıkesir Valiliği açıkladı okullara kar tatili 10 Mart 2022 perşembe günü için karar

Balıkesir Valiliği açıkladı okullara kar tatili 10 Mart 2022 perşembe günü için karar

BALIKESİR Valiliği 10 Mart 2022 perşembe günü okulların tatiliyle ilgili kararını verdi. Tüm ilde tatil yok sadece 7 ilçede eğitime ara verildi.

Abone ol

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, beklenen kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı. Hasan Şıldak, kar tatili haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Beklendiği gibi tüm il genelinde kar tatili olmayacak. 10 Mart perşembe günü sadece 7 ilçe için okulların tatil olması kararlaştırıldı. Balıkesir Valisi kararı şöyle duyurdu: 

-"Yol şartları da göz önünde bulundurularak oluşabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve öğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakım evleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararı alındı."

Şıldak, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağını bildirdi.

Yurt genelinde etkili olacak son 35 yılın en yoğun kar yağışının yarın sabah saatlerinde önce yüksek kesimlerde ardından da tüm Balıkesir'de etkili olması bekleniyor. 

İlgili Haberler
Perşembe cuma günü okullar tatil mi? Valilikler karar aldı Bursa, İstanbul, Sakarya, Kastamonu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Perşembe ve Cuma günü 20 santim kar yağacak Meteoroloji İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya
Foto Galeri Perşembe ve Cuma günü 20 santim kar yağacak Meteoroloji İstanbul, Bursa, Balıkesir, Konya Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
10 Mart Perşembe 11 Mart cuma günü okulların tatil olduğu iller Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli...
10 Mart Perşembe 11 Mart cuma günü okulların tatil olduğu iller Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli...
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi
Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi
Bursa Valiliği okulları tatil etti 10 Mart 2022 perşembe ile 14 Mart pazartesi kar tatili kararı
Bursa Valiliği okulları tatil etti 10 Mart 2022 perşembe ile 14 Mart pazartesi kar tatili kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen ile görüştü
İstanbul Beylikdüzü'nde dehşet! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti
İstanbul Beylikdüzü'nde dehşet! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti
Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim getirecek gelişme! Karadeniz'deki yağ gemileri geliyor
Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim getirecek gelişme! Karadeniz'deki yağ gemileri geliyor
Benzin ve motorine gelen zamlar iptal edildi! Bu gece artış olmayacak
Benzin ve motorine gelen zamlar iptal edildi! Bu gece artış olmayacak
Şanlıurfa'da yaralanan polis tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Şanlıurfa'da yaralanan polis tedavi gördüğü hastanede şehit oldu