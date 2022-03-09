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Şanlıurfa'da yaralanan polis tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da yaralanan polis tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

ŞANLIURFA'da takip ettikleri zanlıyı yakalamak isterken silahla vurularak yaralanan polislerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi üzerinde yaşanan olayda; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi. Şahıs kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı. İlk ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir B. (30) yaralandı.

Yaralı polisler olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasına kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden Abdullah Yasir B., Balıklıgöl Devlet Hastanesine; Cemal Bozkurt, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralı polis Cemal Bozkurt kurtarılamayarak şehit düştü.

Kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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