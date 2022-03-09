İstanbul Beylikdüzü'nde dehşet! Eşini ve çocuklarını öldürüp intihar etti

İSTANBUL Beylikdüzü'nde cinnet geçiren bir kişi karısını ve 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

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İSTANBUL Beylikdüzü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir sitedeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede oturan Bülent Aktaş, henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet geçirerek eşi Kader Aktaş ile birlikte çocukları Mehmet Ali (7) ve Ömer Asil (2) öldürüp intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daireyi kontrol edince ailenin cansız bedeniyle karşılaştı.