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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’a girişler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’a girişler yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul’a girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar fırtınası öncesi kentte alınan önlemleri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

“Meteorolojiden alınan son verilere göre, Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar; Trakya ve  Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine 10 Mart Perşembe günü 04.00’ten itibaren izin verilmeyecektir”

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