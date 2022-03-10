Kar yağışı 11 Mart cuma günü fena meteoroloji Ankara, İstanbul, Bursa, Konya dahil 38 şehri uyardı

Son 35 yılın en yoğun kar yağışı İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı, 11 Mart cuma günü çok daha kuvvetli olacak. Kar yağışı yoğunlaşacağı için İstanbul Valiliği saat 19.00'dan itibaren motokuryeleri yasakları cuma günü için de tatil kararı aldı. İstanbul başta olmak üzere 17 şehirde de okullar tatil edildi. İstanbul'da 5 gün sürmesi beklenen yağışla birlikte kar kalınlığının 20 santimi aşması bekleniyor. İşte meteorolojiden gelen son uyarılarla hava durumu tahminleri: