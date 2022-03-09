'Ayçiçek yağı fiyatı 1000 TL olsun' diyen Bahar Candan'a Seyhan Soylu bir bidon yağ döktü
Al Sana Haber'in moderatörü Seyhan Soylu, ayçiçek yağının fiyatının 200 TL olmasını fazla ucuz bularak 1000 TL olması gerektiğini söyleyen Bahar candan'ın kafasından aşağıya canlı yayında bir bidon ayçiçek yağı döktü.
Flash Tv ile anlaşmazlık yaşayarak YouTube üzerinden yayınını sürdüren Al Sana Haber’ de, moderatör Seyhan Soylu, ayçiçek yağı fiyatlarının 200 TL'ye ulaşmasını 'normal' karşılayarak 'ucuz' buldu. Programdaki yorumcuları da Seyhan Soylu'yu da bu açıklamasıyla şoke eden Bahar Candan, söz verdiği halde yayına da geç kalmasıyla Seyhan Soylu'yu çıldırttı. Bahar Candan’a ceza kesen Seyhan Soylu, daha önce de defalarca uyardığı ve bazen yayına almayarak cezalandırdığı Bahar Candan'ın başından aşağı bir bidon ayçiçek yağı döktü. Al Sana Haber izleyicileri “Bahar Candan’ın bize bu saygısızlığı nedir?” diye isyan etti.
Türkiye'nin ana gündemlerinden ayçiçek yağı fiyatlarına Bahar Candan'dan akılalmaz yorum: Türkiye’nin gündeminde olan Ayçiçek yağı stoklanması ve yağ fiyatlarındaki artış konuşulurken o sırada yayına geç gelen Bahar Candan bu konuda yorum yaparak “İnsanlar yağ alamıyor ama biz alabiliyoruz. Bazen yağ içiyorum ve ayaklarımı yıkıyorum.” derken magazinkolik.com'un Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur, Seyhan Soylu’ ya Bahar Candan’ ın geç kalmasıyla ilgili “Seyhan sen her gün konuşuyorsun, konuşuyorsun Bahar için. Bir daha gecikirse almayacağım diyorsun. Ceza vereceğim diyorsun” diyerek uyardı.
Magazinkolik'te yayınlanan habere göre, Seyhan Soylu’ya “Her seferinde Bahar’ı affediyorsun. Eğer bu seferde ağır bir ceza vermezsen sana da artık güvenimiz azalacak” diyen binlerce kişi. Seyhan Soylu Bahar Candan geç kalınca ona öyle bir ceza verdi ki stüdyodaki yorumcular, teknik ekip dahil herkes şoke oldu.
Seyhan Soylu'dan asgari ücret açıklaması: Seyhan Soylu “ Bahar sen kafayı mı yedin. Halkımız 4.200 TL asgari ücretle garibim vatandaş ne yapacağını şaşırmış, sende insan tahrik eder gibi Ayçiçek 200 TL değil 1.000 TL olsun diyorsun? Senin alım gücün olabilir. Normal mi senin söylediğin şey? Ve anlamadığımız ne biliyor musun? 24 saat önce söz verip de 24 saat sonra yine geç kalarak aynı saygısızlığı nasıl yapıyorsun? Sana ceza vereceğim. Yemin etmiştim ” diye yorum yaptı.