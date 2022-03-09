'Ayçiçek yağı fiyatı 1000 TL olsun' diyen Bahar Candan'a Seyhan Soylu bir bidon yağ döktü

Seyhan Soylu'dan asgari ücret açıklaması: Seyhan Soylu “ Bahar sen kafayı mı yedin. Halkımız 4.200 TL asgari ücretle garibim vatandaş ne yapacağını şaşırmış, sende insan tahrik eder gibi Ayçiçek 200 TL değil 1.000 TL olsun diyorsun? Senin alım gücün olabilir. Normal mi senin söylediğin şey? Ve anlamadığımız ne biliyor musun? 24 saat önce söz verip de 24 saat sonra yine geç kalarak aynı saygısızlığı nasıl yapıyorsun? Sana ceza vereceğim. Yemin etmiştim ” diye yorum yaptı.