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Ayçiçek yağları cepleri yaktı! Zeytinyağına talep patladı: 81 ilden sipariş yağıyor

Ayçiçek yağları cepleri yaktı! Zeytinyağına talep patladı: 81 ilden sipariş yağıyor

Türkiye’nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı satışları arttı. Her gün Türkiye'nin 81 iline zeytinyağı gönderilirken, kargo firmaları talebi karşılamakta zorlanıyor.

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Yurt genelinde, vatandaşlar fiyatı değişmeyen zeytinyağına yöneldi. İlçedeki pek çok firmanın satışları katlanırken, kargo firmaları da zeytinyağı sevkiyatına yetişmekte zorlanmaya başladı. Zeytinyağı üreticisi Turhan Güler, “Son bir haftadan beri zeytinyağımıza talep çok arttı. Bu talep artışını karşılamak için fazla mesai yapıyoruz. Biz herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Sezon başında belirlediğimiz fiyatlardan zeytinyağı satıyoruz. Şu anda satışlardan çok memnunuz” dedi.

Bir başka üretici Kazım Karabıyık ise “İnsanlar artık zeytinyağını tüketmeye başladı. Çiçek yağları artarken zeytinyağı fiyatları değişmedi. Bu yüzden vatandaşlar daha sağlıklı olan zeytinyağını tercih ediyor. Zeytinyağlarımız kargolar ile yurdun her tarafına gidiyor” dedi.

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