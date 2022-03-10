TÜİK ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsizlik artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı işsizlik rakamını açıkladı. İşsizlik ocak ayında yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. Buna göre, Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,4 oldu.Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 11,2'den yüzde 11,4'e revize edildi.

TÜİK verilerine göre erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

Ocak ayında geniş tanımlı işsizlik göstergesi olan ve zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.

Gençlerde işsizlik yüzde 21,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6

İşgücü 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 46,5 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.